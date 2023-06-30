2023台灣美食展今年8月4日至7日於台北世貿一館登場，交通部觀光局配合規劃以台灣在地美食結合遊程，於6月30日至7月13日舉辦「台灣好風WAY」地方特色菜餚網路票選活動，凡參加票選者就有機會抽中iPhone 14等大獎。

觀光局表示，往年設置的「國家風景區主題館」均以所屬國家風景區管理處或觀光圈作為展出範圍，推廣在地特色食材、料理及遊程，今年則以全國縣市作為分界，由觀光局所屬各國家風景區管理處及台北市政府、桃園市政府、金門縣政府分別推薦全台20區的特色菜餚。

西魯肉。（觀光局提供／陳祐誠台北傳真）

不同縣市間還有相同菜餚的對決，例如台中市和宜蘭縣的「西魯肉」、嘉義縣市與台南市的「砂鍋魚頭」、高雄市及花蓮縣的「梅子雞」，預期票選將精彩且競爭，而各區獲選為第1名的菜餚將由專業廚師示範料理方式，在今年美食展的「台灣好風WAY館」，搭配相關推介遊程展出。

砂鍋魚頭。（觀光局提供／陳祐誠台北傳真）

觀光局指出，本次票選活動除了讓大家了解各地區的特色菜餚外，也可在網站上觀看相關的推薦遊程，還能參加抽獎。只要在票選活動網站（https://funfood.taiwan.net.tw/）登入LINE帳號，就可以每天於20區內各投1票，每投1票都有1次中獎機會，投愈多中獎機率愈高。