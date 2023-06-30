美國民權運動人士克莉絲汀．金恩．法瑞斯（Christine King Farris）今天逝世，享耆壽95歲。她的胞弟是已故民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）。

路透社報導，法瑞斯是喬治亞州亞特蘭大市「馬丁路德金恩非暴力社會改革中心」（King Center for Nonviolent Social Change）創始董事會成員。金恩中心表示，她在家人陪伴下，安詳逝於亞特蘭大市。

法瑞斯多次參加民權運動的歷史性活動，例如1965年在阿拉巴馬州從塞麻（Selma）到蒙哥馬利（Montgomery）的遊行，以及1966年密西西比州「免於恐懼大遊行」（March Against Fear）。

Christine King Farris, the sister of American civil rights leader Martin Luther King Jr, has died. She was 95 and had been King’s last living sibling https://t.co/LQT9gSw69C pic.twitter.com/qMxqAd4BWg — Reuters (@Reuters) June 30, 2023

美國總統拜登（Joe Biden）在書面聲明中說：「她塑造了20世紀和21世紀美國歷程的歷史，她代表和平、自由和正義，這些都是反映我國至善的美德…我和（妻子）吉兒（Jill Biden）得知她今天在亞特蘭大市安詳離世，備感哀戚。」

馬丁．路德．金恩1968年在田納西州曼菲斯市（Memphis）遭到種族隔離擁護者厄爾雷（James Earl Ray）刺殺身亡。同年，遺孀柯蕾塔（Coretta Scott King）與法瑞斯創建了金恩中心。

2011年，馬丁．路德．金恩紀念雕像完工於美國國家廣場（National Mall）；2017年，喬治亞州議會大廈也豎立另一座馬丁．路德．金恩紀念雕像。法瑞斯兩場落成典禮都沒有缺席。

馬丁路德金恩博士僅存的在世手足克莉絲汀金恩法瑞斯辭世，享耆壽95歲。

法瑞斯本名威利．克莉絲汀．金恩（Willie Christine King），1927年9月11日生於亞特蘭大市，1948年取得史培曼學院（Spelman College）經濟學學士學位，接著在紐約哥倫比亞大學（Columbia University）取得兩個教育碩士學位。

威利．克莉絲汀．金恩後來成了教師，1960年與艾薩克．牛頓．法瑞斯（Isaac Newton Farris Sr.）結婚，育有一子一女。

2003年，她推出回憶錄，撰寫自己與弟弟馬丁．路德．金恩的童年往事。