屏東公共自行車YouBike恆春鎮站點30日正式啟用，初步設置有恆春轉運站、恆春立體停車場、恆春工商、恆春1號兒童公園、南門郵局及山腳里社區活動中心等6個站點，縣府呼籲遊客，暑假期間可透過低碳運具YouBike漫遊古城，來趟深度之旅。

屏縣府表示，恆春鎮新增YouBike 2.0站點，是除屏東市及潮州鎮及東港鎮外，完成一心三核鄉鎮設置屏東公共自行車服務範圍的最後一塊拼圖，初步設置6站點，包括恆春轉運站、恆春立體停車場、恆春工商、恆春1號兒童公園、南門郵局及山腳里社區活動中心等站。

縣府說，恆春鎮站點上線後，目前屏東縣站點數已達79站，透過公共自行車系統的建置，除提供居民通勤、通學使用外，還讓來恆春的遊客有更便捷的低碳運具新選擇，而恆春地區古城周邊因為涉及文資法，正在進行文資審查，至於墾丁地區目前尚在取得土地使用中，待取得土地後，將持續擴大設站範圍，便利遊客透過公共自行車串連各景點。

縣府交旅處指出，YouBike2.0與YouBike 2.0E費率不同，至今年底前YouBike2.0享前30分鐘免費優惠，YouBike2.0E享前30分鐘半價優惠，由民眾自付10元，而若購買「屏東公車暢行299月票」、「屏東無限暢行399月票」或「南高屏999通勤月票」方案，都可享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數。