戴愛玲即將推出新專輯《巴古慕 PAQEMUC》，專輯中唯一一首台語歌〈電頭鬃〉，是她首次嘗試用台語演唱的作品，雖不擅長台語，但她花了很多時間練習歌詞，很快就進入狀況，「小時候家裡經常播放江蕙的歌曲，我總是跟著唱，所以練習一下就找回了感覺」。她還在MV裡穿睡衣、上髮卷，一副「包租婆」模樣，完全拋開形象包袱。

戴愛玲在新專輯中首度挑戰唱台語歌。（華納提供）

距離她上一張專輯已近2年，專輯名稱「巴古慕」代表戴愛玲家族的名字，她希望透過這張專輯表達家族背負的重擔和壓抑得到釋放的感覺；〈電頭鬃〉更是戴愛玲出道以來發行的第一首台語歌，以幽默歌詞、歡樂曲風大聲唱出「做自己」，向聽者傳遞正向能量；戴愛玲直呼：「終於不用一直再苦情下去了，其實我私下一直都很活潑搞笑，大家不要再誤會我了。」

戴愛玲邀請TRASH頤原客串MV。（華納提供）

戴愛玲在MV裡嘗試「包租婆」造型，當場喜劇魂上身，頻頻脫稿演出。她搞笑說：「我現在要開始認真考慮是不是要穿這套去一些商演現場。」MV更邀來TRASH的吉他手兼團長頤原客串，原本一頭直髮的頤原不僅破天荒將頭髮弄捲，還穿上彩色西裝，成為MV彩蛋。