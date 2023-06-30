多次入圍金曲獎的創作歌手劉榮昌投入客家委員會客家校園歌曲計畫，為此研究了台灣歌謠之父鄧雨賢先生生平事蹟，創作了一曲《先生个老風琴》，向鄧雨賢致敬，30日在鄧雨賢曾任教過的芎林國小發布，該曲目也將由芎林國小合唱團帶到各地演出。

《先生个老風琴》是客家委員會客家校園歌曲計畫的一部分，旨在推廣客家文化並提升學生對客家音樂的認識。此曲描寫台灣歌謠之父鄧雨賢先生在芎林國小任教期間，透過音樂創作，帶給學生們春風化雨般的美好。《先生个老風琴》通過音樂的方式，向鄧雨賢先生致敬，並展現了台灣音樂的多元風貌。

劉榮昌表示，在仔細研究鄧雨賢先生的生平事蹟後，深感他對音樂與教育的熱愛。為了更加貼近這段歷史，芎林國小校長孟繁明特地帶領參觀該校校史室，在那些引人入勝的文物中，特別吸引他的是保存完好且洋溢歷史感的老風琴。這座風琴彷彿在靜靜訴說著過去的故事，激發出劉榮昌的創作靈感。

隨著《先生个老風琴》的發表，即將舉辦的台灣歷史博物館「當我們望春風：台灣流行音樂90年特展」開幕式中，芎林國小合唱團也將特別演出此曲目。同時芎林國小的老風琴將在特展中展出，向觀眾展現這段豐富的音樂歷史。