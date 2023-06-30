為搶攻暑假旅遊市場，金門縣政府推出時下最夯的體驗式遊程，將自7月1日起至8月31日止舉辦一連兩個月的「金門親子嘉年華」系列活動。今(30)日下午由縣長陳福海及金沙鎮長吳有家等貴賓率先為「榮湖遊憩公園」舉行揭幕儀式，也讓這座以「歐亞水獺」為主題的親子水岸遊憩公園正式啟用，現場除了有各種遊樂設施，但在爆熱的艷陽下，小朋友最愛的還是噴泉廣場及泡在水池中戲水。

榮湖遊憩公園設計以5到12歲孩童作為目標使用族群，遊具設施多達10餘種，小朋友玩得不亦樂乎。(于家麒攝)

榮湖遊憩公園設計以5到12歲孩童作為目標使用族群，遊具設施多達10餘種，小朋友玩得不亦樂乎。(于家麒攝)

陳福海上任後就把「親子共融」作為優先政策，將陸續進行各類親子場館修繕及空間規劃。(于家麒攝)

金門縣長陳福海上任後就把「親子共融」作為縣府的優先政策，對於別具特色的榮湖休憩公園成立，陳福海也特別感謝鎮公所及相關單位能將兒童教育、社會福利、生態保育及觀光資源能整合推動。他強調，對於親子共融議題成立專案小組研商對策，已盤整出40多處適合親子共遊的場域，將在各鄉鎮陸續進行各類親子場館修繕及空間規劃。

金門親子嘉年華最大的特色是號召業者共同投入參與，創造金門旅遊新模式。(于家麒攝)

縣府也指出，除了公部門的實質作為外，觀光處特別在暑假前間，推出「親子嘉年華」活動，邀集近30多家在地業者的支持與參與，共推出50多種的體驗遊程，涵蓋金門人文歷史、休閒遊憩、角色扮演、親子的互動體驗，金門的觀光發展要有自己的特色，跟在地產業與環境一起共好，金門絕對是暑假活動最佳的國旅選擇。

榮湖遊憩公園中有各種可愛造型的水獺模型，供遊客與親子們拍好拍滿。(于家麒攝)

金沙鎮長吳有家說明，榮湖休憩公園緊鄰金沙水系，是保育類野生歐亞水獺最常出現的熱區之一。園區設計以5到12歲孩童作為目標使用族群，遊具設施包括玩沙挖土機、滑索設施、噴泉廣場及傳聲筒等10餘種，更特殊的是將歐亞水獺的各類的動物行為說明及可愛意象，融入於整體景觀，期待能透過遊玩過程，達到環境教育的寓教於樂效果，希望能結合金沙鎮的各個景點，成為金門觀光的新亮點。

「金門親子嘉年華」系列活動將自7月1日開跑，今日下午於榮湖遊憩公園舉行活動記者會。(于家麒攝)

觀光處長李銘培表示，金門親子嘉年華最大的特色是號召業者共同投入參與，創造金門旅遊新模式，其中不乏青年創業、創新旅遊亮點；疫情後有別於過去的旅遊型態，強調主題性高、重視體驗與發掘在地魅力的精緻旅遊型態，有趣的的手做鱟紅龜粿、海上SUB、水彈生存遊戲、環保藝術-海廢再生親子DIY、百年蚵田採石蚵、潮間帶生態體驗等，十分精彩有趣。

以「歐亞水獺」為主題的榮湖遊憩公園也在眾貴賓揭幕下正式啟用，成為金門觀光新亮點。(于家麒攝)

此外，觀光處特別預告，今年的活動高潮落在8月26及27日的親子嘉年華主題日，將邀請小朋友最愛的超人力霸王Ultraman BLAZAR、MOMO家族哥哥姊姊、優尼克當代馬戲團、台中木偶劇團、小丑泡泡派對等精彩活動，熱鬧有趣的表演內容，絕對會讓旅客驚艷，千萬不要錯過！有關暑假期間相關活動內容請上「金門親子嘉年華活動官網」查詢(網址：https://kinmen.travel/family )。