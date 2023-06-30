羅文裕曾2度拿下客語歌王，近日和以《客氣》專輯入圍本屆金曲獎最佳客語專輯獎的彭柏邑，一同登上那那大師的節目師「超級那卡西」宣傳。那那在一開場就揭開羅文裕的背景，原來他曾經在1999年就以男團「Y.I.Y.O」出道，卻意外發現當時羅文裕長髮的外型很像羅美玲，現場工作人員紛紛點頭附和，羅文裕也直接入戲，隨性哼唱羅美玲成名曲〈愛一直閃亮〉笑翻眾人。

彭柏邑寫過多首《原子少年》節目中的歌曲，此次難得與前輩同框，趕緊把握機會向羅文裕告白：「其實我是受裕哥啟發，高中歌唱比賽第一首歌就是唱〈切歌〉，後來發現是裕哥的作品。」2人隨後開心合唱這首李聖傑的代表作。彭柏邑還加碼告白受羅文裕寫歌旋律啟發而寫了〈頭擺〉這首歌，那那忍不住笑虧：「你會不會太誇張？會不會太多？」羅文裕害羞稱讚：「這新人很有前途耶！我現在才發現你這麼...優！」那那笑說「我以為你要說油嘴滑舌。」

羅文裕和彭柏邑登上那那大師的節目作客。（小鋼砲娛樂提供）

聊到男團Energy時，那那登高一呼3人合體再現金曲〈放手〉，雖演唱過程出現搶拍、手勢沒對齊但仍不減歡樂氣氛，羅文裕說：「這就是男團會不合的原因啦！」猜題過程，那那驚訝羅文裕對於每個團體的熟悉程度，例如知道L.A. Boyz參加過五燈獎，連年輕人相對陌生的團體「三片吐司」以及「四大天王」都在他的守備範圍，感到十分佩服。