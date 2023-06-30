牛仔褲大廠如興（4414）6/30日召開股東會，會中通過營業報告書、財報，並通過超過30億元的私募案。董事長張水江表示，今年表現還是不如預期，希望在很短的時間內讓公司經營翻轉。「不能說表現很好，但不負股東期待，我們活過來、可以呼吸了」。

為改善財務結構，幫助營運穩健成長，如興股東會通過的私募普通股或國內公司轉換債案，預計分三階段私募3億107萬3851股，每股面額10元，以充實營運資金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展的資金需求。

張水江指出，如興首季季報已經上傳完成，這次的財報所堅持保守會計原則，去年打了很多虧損，我們希望非常務實把該打掉的，配合會計師要求，盡量做到最徹底、最根本的原則，寧可日後有回收再做回沖，讓我們比較身輕如燕，不會背著指責與包袱日復一年，「這是全新的開始」。

對於下半年的營運，張水江表示，現在看來工廠第三季會比較好，今年平平，明年會比較好。而目前的狀況是客戶訂單下得不少，但終端市場因通膨導致拉貨力道不如預期，可能要到第四季才會比較明朗。