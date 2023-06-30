新台幣6月以來一路走貶，全月重挫3.69角或1.2％，月線已連三黑；第二季一舉貶值6.81角或2.24％，季線也由紅翻黑。

台北股匯雙殺，台股30日下跌26.76點，收在16,915.54點，成交值2,856.17億元。三大法人合計賣超92.42億元，外資及陸資賣超88.15億元。外資持續賣股，但在匯市操作動向並不明確，主要由進出口商對作為主，新台幣隨著主要亞幣走貶，盤中最低一度貶至最低31.151元，距離前波低點31.16元僅剩一步之遙。

美國升息尚未歇止，市場缺乏題材助陣，外資熱錢大舉回流，主要亞幣6月集體軟趴趴，根據央行統計，6月日圓重貶3.65％表現最疲軟，其次泰銖也下挫2.26％、人民幣貶2.19％、新台幣貶1.2％居中，馬來西亞幣貶1.06％、新加坡幣小貶0.12％、印尼盾貶0.02％，相較下，韓元升值0.72％、菲律賓披索強生1.69％。

回顧第二季亞幣表現，日圓下挫8.8％、馬來西亞幣重貶5.83％、人民幣貶5.69％、泰銖貶4.12％、新台幣貶2.24％、新加坡幣貶2.05％、菲律賓披索貶1.55％、韓元貶1.21％，而印尼盾則小升0.01％。

匯銀主管分析，30日新台幣仍在區間震盪，外資進出量並不大，「看不出實際方向」，而進出口商實質拋補為主，盤中伺機進場作價，整體來看，早盤隨著美元指數轉強，新台幣隨著亞幣貶值，一下就貶破31.1元價位，市場預期美國持續升息，美元短線有撐，後續新台幣持續往31.2元方向測試。

匯銀主管指出，人民幣及日圓疲軟，而中國大陸人行及日本央行其實還沒有祭出很強勢的干預措施，現階段市場持續在測試底線，除非人行及日本央行決定進場強力干預，否則第三季整體亞幣持續往走弱方向。

匯銀主管也說，「7月老外要放假」，包括美國國慶假期等，預料會是步入第三季將先走走入區間格局，「一般來說7月都是匯市淡季」，全球匯市將在區間內震盪，波動相較6月將小很多。