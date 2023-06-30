想與大貓熊們一起慵懶地共進下午茶，或遠眺熱帶雨林區的樹冠生態嗎，台北市立動物園大貓熊館2樓主題餐廳將於7月1日重新對外營運，北市動物園長諶亦聰表示，餐廳內採環景式玻璃窗，遊客享用美食同時，也能於2樓高處觀察大貓熊生活日常，獨享與大貓熊異室共處的靜逸時光。

動物園說明，大貓熊館2樓販賣站受疫情影響，原承攬廠商於2022年8月契約到期後撤櫃，動物園趕在2023年1月完成招商，新進駐廠商歷經6個月重新裝潢，大貓熊主題餐廳將於7月1日正式開幕。

大貓熊館2樓主題餐廳新饗宴。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

動物園長諶亦聰表示，餐廳內採環景式玻璃窗，遊客享用美食同時，也能於2樓高處觀察大貓熊生活日常，餐廳內隧道式觀景設計，讓遊客可在仿樹洞的空間裡，獨享與大貓熊異室共處的靜逸時光，也提醒大家不要使用閃光燈、不拍打玻璃等友善動物行為。

大貓熊館2樓主題餐廳觀景窗可眺望樹冠鳥群活動。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

動物園表示，餐廳環境布置特色是邀著名生態畫家黃一峯，繪製Q萌台灣動物插畫、輔以物種介紹，讓親子能進一步認識台灣野生動物，鄰近戶外大面積的環景落地窗位置，還可觀察熱帶雨林區的樹冠生態，有機會看到在樹叢間駐足的樹鵲、臺灣藍鵲、紅嘴黑鵯、五色鳥等園區常見鳥群。

動物園也說，餐廳內竹子小屋、動物玩偶及自然風造景等是推薦親子留影、網美拍照的絕佳打卡地點，此外，為回饋舊雨新知，「大貓熊主題餐廳」從7月1日開幕到7月7日，咖啡系列飲品買二送一、四人同行贈送薯條一份或紅茶一杯，歡迎大家來享受悠閒的用餐時光。