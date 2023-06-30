民眾黨主席、總統參選人柯文哲30日前往桃園，下午先受邀於房屋業者專題講座出席演講後，晚間拜會桃園市無黨籍市議員謝美英。柯表示，走訪各地是要聽民意、交朋友、尋求合作機會，謝則開玩笑回「我想說柯P今天是來邀請我當副手的嗎？」

柯文哲晚間拜訪謝美英服務處，謝送上中壢休閒食品老店及桃園在地自創品牌咖啡，包裝上頭還寫道「不忘初心、大步向前」字樣。她說，非常歡迎柯文哲來桃園，身為無黨籍市議員，她樂見也很欣喜有第三政黨力量，可以抗衡現在執政黨與最大在野黨，她認為國會應像桃園市議會一樣，三黨都不過半才是全民之福。

據了解，民眾黨主席柯文哲拜會桃園市議員謝美英行程為柯辦主動邀約，雙方今晚進行閉門便當會議，柯來了解桃園選民結構與地方議題。（蔡明亘攝）

柯文哲表示，謝美英是廣播人，也是桃園市無黨籍議員，他到台灣各地走一走有3個目的，第一是學習，聽人家講當地有什麼議題，第二是要交朋友，因為朋友要多、敵人要少，第三是要看看有沒有可以合作的或是可以幫忙的。談及合作2字，謝也開玩笑說「柯今天是來邀請我當副手的嗎？」

由於謝美英父親為退役軍人，被視為泛藍陣營，外界好奇雙方討教內容？民眾黨在桃園又要如何拓展實力？柯文哲回應，台灣本來就是移民社會，什麼人都有，他倒覺得不要再分了，直呼「不要每天講藍綠好不好」。

近來行人地獄話題夯，提到路平議題，柯文哲也說，其實路平不難，只是要花時間整理，是相當繁瑣的工作，若路平做完，相信車禍傷亡數會減低很多。

最後被問及與鴻海創辦人郭台銘原訂會面破局，柯文哲僅說「沒有啦，那個是...」，本人原想解釋，下秒就被團隊請入閉門會議會場。

據了解，這場拜會行程為柯辦主動邀約，雙方今晚進行閉門便當會後，謝美英受訪表示，剛瞭解桃園市選民結構與台北市不同之處，在桃園該如何突破，再來針對未來雙方是否在服務上有合作空間，以及大選時能給予什麼協助。

被問到民眾黨目前缺乏戰將，是否被徵詢參選？謝美英說「這問題讓柯辦來回答」，會議中提到一些現代社會較大的問題，柯也允諾若當選總統，願意把她反映的問題作改善與調整，只要有能力帶領國家邁向更美好明天的候選人，她都樂於支持。