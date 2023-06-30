為持續協助青年就業，勞動部動「投資青年就業方案第二期」方案，並編列18億元新增重點措施「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上的初次尋職或從事非典型工作青年，提供尋職期間的就業協助，以及尋職津貼與就業獎勵金，合計最高發給4.5萬元，鼓勵青年積極尋職與穩定就業。

據勞動部公布的「15-29歲青年勞工就業狀況調查統計」，約85％的青年勞工初次就業尋職時間在3個月內，另外，2022年青年從事非典型工作人數21.3萬人，有13.15％想轉職做全時、正式的工作。因此，計畫協助資源聚焦初次尋職青年超過3個月仍未就業者，以及從事部分工時工作的非典型就業青年，鼓勵轉正職與穩定就業。

勞動部勞動力發展署表示，本計畫適用對象為年滿15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上的本國籍初次尋職，「初次尋職」是指參加計畫前未曾投保就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險等紀錄，或是月投保薪資低於勞工保險或勞工職業災害保險基本工資以下。

發展署表示，青年經報名參加本計畫90日內，尋職期間發給津貼，每月5000元，最高核發1.5萬元，以鼓勵尋職及減輕青年尋職期間經濟壓力。針對青年自行尋職遇有困難無法順利就業，提供就業協助包括多元的實體及線上就業服務，包括職涯諮詢、協助履歷撰寫、強化面試技巧及推介就業等。青年於參加計畫90日內就業且連續受僱同一雇主滿一定期間，再發給最高3萬元就業獎勵金。