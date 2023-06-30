黃子佼捲入性騷風波後，還毀滅式爆出13名藝人醜聞，接著自殘送醫，重挫演藝事業，目前在休養中的他，主持的節目《婚禮歌手3》傳出地位不保，對此，電視台也回應了。

黃子佼和愛徒「Lulu」黃路梓茵一起主持的節目《婚禮歌手》，因受到他性騷風波影響，已確定延後開錄，而粉專上面原本放有黃子佼與Lulu的宣傳照，現也換成一張沒有主持人的照片，主持地位疑似不保。

對此，東森表示：「《婚禮歌手3 》將有全新改版和突破，會趕在年底的檔期開播，因應相關節目內容調整，屆時有好消息再跟大家宣布。」其實黃子佼收上節目和代言不少，但目前《未來少女》已暫停和他的合作、《大老闆聯盟》則改由王仁甫當代理主持人。

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