由鏡文學得獎作品《八尺門的辯護人》改編的同名影集30日舉辦世界首映記者會，導演唐福睿攜主演群李銘順、雷嘉汭、初孟軒、潘儀君、范逸臣、楊烈、陸夏接受訪問，而近期深陷＃MeToo風波的黃健瑋不見人影。黃健瑋在本劇中飾演的立委與演員潘儀君有親密戲，潘儀君提到拍攝過程表示：「當初看劇本覺得還好，但實際拍攝還是不太習慣。」，甚至表示自己靠酒精才順利上陣。

《花系列》女星潘儀君出席《八尺門的辯護人》世界首映會。（粘耿豪攝）

以《花系列》電視劇知名的資深演員潘儀君，細談拍攝親密戲的過程。她表示，導演有針對被碰觸到的位置進行排練跟溝通，但也認為：「現在的親密戲跟以前不太一樣，現在要多一點生活感，要有聲音、動作。」，「為了減緩焦慮，我帶了一個小瓶子裝滿酒打算在開拍前喝」，結果潘儀君從微醺喝到變成清醒，當下想說「完蛋！」，最後更覺得自己進入靈肉分離、身體跟意識分開的狀態，她坦言：「拍攝當下難免有穿幫，重來幾次十分煎熬，最後順利完成，但是個奇妙的經驗。」

雷嘉汭出席《八尺門的辯護人》世界首映會。（粘耿豪攝）

近期演藝圈＃MeToo運動狂燒，大家分外注重距離的拿捏。雷嘉汭在劇中的飾演印尼看護慘遭雇主性騷擾。提到拍攝過程，她很感謝劇組的照顧，表示所有的橋段都經過排練，如果有男演員會碰觸到的地方，劇組會在該部位下墊著衛生棉「而且還是32公分那種加長型，所以其實我沒有不適感。」

金鐘視帝李銘順出席《八尺門的辯護人》世界首映會。（粘耿豪攝）

金鐘視帝李銘順在《八尺門的辯護人》在劇中跟異性完全沒有接觸，潘儀君打趣他全身上下散發著「我很愛家，不要打擾我」的氣場，稱讚他在片場有空就是跟演員太太范文芳及孩子視訊，認證他是「已婚愛家好男人」。李銘順也補充，他跟太太的默契就是不會過問彼此工作的細節，若是真的有什麼親密戲，身為演員的2人都懂得彼此尊重。

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