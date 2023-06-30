女網紅星宣昨（29日）深夜發文，指控曾遭「反骨男孩」團長酷炫偷拍性愛過程，還分享給其他人看，造成她身心不適，但男方至今未出面回應。星宣今（30日）稍早再發聲，提到自己哭到失聲，儘管對方派人謾罵她，還是會持續蒐證，也喊話希望酷炫主動聯繫，「當面將這件事告一段落」。

星宣昨日深夜指控酷炫，兩人在2018年8月左右，合作錄製網路節目認識，兩人在密切互動後，在男方邀約下在汽車旅館、他的工作室內發生數次性行為；事後有一段時間沒聯繫，但星宣卻從朋友那邊得知她遭酷炫偷拍性愛過程，還把影片分享給他人觀看。

星宣今日發聲，喊話酷炫出來面對。（圖／摘自星宣IG）

對於酷炫的行為星宣已委託律師，將對他提出刑事告訴，更強調「如有不實，願受法律處罰」；星宣也表示，據知情人士透露，酷炫是一名慣犯，不只她受害，有多名網紅、藝人、粉絲被偷拍，裡面不乏有未成年少女。而透過酷炫IG得知他人在國外旅遊，目前沒有任何回應。

在消息曝光後，引起網友熱烈討論，也有不少人質疑星宣，甚至有謾罵她的人出現；星宣今日稍早再度發聲，她透過IG限時動態更新近況，表示自己哭了一整夜都沒聲音還重感冒，就算他派人謾罵，但還是會持續蒐證，希望酷炫主動聯繫，能當面解決事情，刪除那些「把柄」。

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