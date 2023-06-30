草屯鎮農會昨舉行「2023紫色浪漫幸福成串」行銷活動，發表新食品「栗子南瓜米粉炒」，高中生以葡萄、鳳梨推出兩款創意調飲。南投縣長許淑華、農委會主委陳吉仲等人品嚐創意調飲、大啖米粉炒，對農友栽種技術、農會用心行銷予以肯定，鼓勵消費者食當季、吃在地，支持台灣優質農產品，陳吉仲還允諾「南投茶業博覽會補助經費只會多不會少」。

許淑華、陳吉仲等人品嚐創意調飲，鼓勵消費者食當季、吃在地，支持台灣優質農產品。（楊靜茹攝）

許淑華、陳吉仲、立委馬文君及草屯鎮長簡景賢等人出席「2023紫色浪漫幸福成串」活動，許淑華帶陳吉仲等人逛農夫市集，品嚐葡萄、鳳梨、南瓜米粉、荔枝等農產品，許淑華受到農友歡迎，紛紛要求合影，誇讚說：「有美女縣長代言，產品一定熱銷。」

許淑華（左起）、馬文君、簡景賢與草屯鎮農會理事長林昆熠，品嚐高中生以葡萄、鳳梨特調製的創意飲品。（楊靜茹攝）

草屯鎮農會發表新食品「栗子南瓜米粉炒」，許淑華、陳吉仲等人大啖米粉炒，肯定農會用心行銷。（楊靜茹攝）

草屯鎮農會指出，九九峰山腳下平林社區盛產巨峰葡萄，因水質好、日照足、日夜溫差大，生產的葡萄果香濃郁、果肉Q彈，甜度18度以上。此外農會與老鍋米粉聯名開發新食品「栗子南瓜米粉炒」，只要熱水沖泡就有好吃的炒米粉，提供消費者多元、便利的選擇。

同德高中餐飲科學生以葡萄、鳳梨，推出鳳梨玄米綠茶、葡萄玄米奶茶兩款創意調飲。（楊靜茹攝）

許淑華表示，台灣夏季水果多元，南投夏天盛產葡萄，草屯、水里及信義都是主要產地，還有鳳梨、荔枝、火龍果等，近年從中央到地方都努力幫農友推廣，像是農產品溯源，讓消費者買得安心、吃得安心，未來中央及地方持續合力打開國內、國際市場。

陳吉仲表示，南投優良農產品多，從生產到行銷，農委會將與縣府合作，除增設農水路等灌溉、冷鏈或農產加工設備，因應極端氣候，更重要的是合力將農產品行銷到國內外。他更舉例南投有很好喝的茶，承諾「南投茶業博覽會補助經費只會多不會少」。