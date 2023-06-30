藝人大牙（周宜霈）、微風女神郭源元接連指控黑人陳建州性騷擾，但陳建州皆矢口否認，還提告大牙求償千萬，妻子范瑋琪也發聲挺到底。對此，資深媒體人許聖梅指出，黑范夫妻會火速發聲明、提告，主要還是想顧及對岸市場，「范范她們這批歌手在對岸是很有市場的」、「范范位階還算是蠻高的」。

許聖梅日前在節目《新聞挖挖哇！》表示，黑范夫妻提告大牙的求償金額高達1千萬，其實關鍵在於范瑋琪身上，「范范她們這批歌手在對岸是很有市場的」，許聖梅認為，范瑋琪在IG和微博同時發布律師聲明，為的就是要照顧對岸市場，「主要是范范的位階還算是蠻高的」。而范瑋琪近期即將舉辦演唱會，勢必會有很多贊助商，沒想到如今爆出一連串風波，網路上已有許多退票聲浪。

許聖梅說，范瑋琪和陳建州共同發表律師聲明，「這個提告范范也算一半」，對此，許聖梅覺得不解，范瑋琪同樣身為女性，卻沒有思考怎麼會有兩人接連跳出來指控陳建州，「先生在節目上對待那些黑澀會美眉，妳都不清楚嗎？難道她沒有責任嗎？」

許聖梅直言，「這對夫妻我記得，非常在乎對岸市場」，過去陳建州本來要帶著黑澀會美眉前進對岸發展，卻因為「黑澀會」三字比較敏感，最後沒能成功，團體名稱也改成「黑Girl」。

而黑范夫妻提告大牙後，許聖梅也觀察到，對岸網友議論紛紛，直說急著發聲明的行徑就像是當年吳亦凡遭都美竹控訴時的反應一般，都是在第一時間喊告，且求償金額也很高，「那個人現在在監獄」。

「有的時候，發聲明不代表他是完全清白的」，許聖梅說，這有可能只是為了恫嚇對方的手段。而這次的性騷擾風波讓網友反應如此激烈，許聖梅認為，除了性騷擾事件本來就讓人憤怒，另外一個原因是，黑范夫妻多年以來已在觀眾身上留下一種印象，「只要提到你們負面，採用的手段就是高壓」，許聖梅直說：「難道你沒有想過會被反撲嗎？」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。