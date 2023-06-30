國民黨總統參選人侯友宜30日前往基隆與基層議員座談，他身段放軟，一一拜託在場議員，跟他同心齊力，說服大家投侯友宜才是未來的選項，需要他來做的、表態的，他都會來做。他席間左批民進黨的維持現狀是維持「兵凶戰危」的現狀，右打柯文哲8年捷運沒蓋，社子島問題也沒解決。

侯友宜說，基隆跟新北是共同生活圈，基隆事情就是新北事情，新北事情也是基隆事情。

侯友宜指出，這次代表國民黨徵召做總統參選人，他在當全國最大城市市長時，看到中央行政效率阻礙地方發展，給地方資源配合也不公平，很多問題中央沒有直接跟地方溝通，還有分你跟我、還分政黨。

侯強調，自己出來選總統還有台灣面臨最關鍵時刻，民進黨所謂的維持現狀，就是維持兵兇戰危的現狀，民進黨已把兩岸問題逼到面臨戰爭邊緣化，這問題大家不能不重視。

其中年輕人大學3＋1，就是告訴大家要提早面對戰爭，一個四年學業一定要有完整規劃、配套，才有充分學習，如果維持現狀是大家和平兩岸穩定的現狀，這問題就不存在，但民進黨政府8年不溝通、不對話、不交流，產生的問題現在就看到。

現今社會除國家安全，還有黑金政治掛鉤與太多弊案，這些弊案發生誰去解決？

侯友宜指出，還有更嚴肅問題就是不缺電，尤其基隆面對四接，他跟各位立場一樣「反對四接」，他的能源配比，會在反對四接下不缺電。

侯友宜說，中央的非核家園做不到，再生能源發展不快，核二核三是否延役，這是新的問題，但只要在專業評估底下安全無慮，延役跟日韓一樣都是選項。

侯友宜還提到治安敗壞問題，少年跟組織犯罪掛鉤，有沒有源頭管理，沒有做好源頭管理，還有缺蛋、豬肉漲價，更不要說低薪、高房價。

侯友宜也說，兩岸問題上，賴清德說得很清楚自己是台獨務實工作者，現在又說不宣布台獨，這樣領導人如何讓大家安心。

「侯友宜不是問題批評者，而是問題解決者」，侯更意有所指民眾黨主席柯文哲指出，新北規畫三環六線陸續完成，有人批評老半天，8年捷運都沒蓋，他也批台北社子島現在還沒解決。

侯友宜強調，接受黨徵召，有信心凝聚大家，用做事態度面對一個一個問題，這段時間他跟競選團隊更加認真，他也知道出來對大家期待，到現在想法上還有落差，但他會跟團隊繼續完成。

侯表示，拜託議員、基層市民好朋友，跟我們同心齊力，重要是我們自己讓他們認同我們，覺得投侯友宜、國民黨才是未來的選項，這才是我們該做的事情。