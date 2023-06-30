車輛不停讓行人加重罰則今天上路！台中市執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案」，自5月1日至6月27日近2個月共取締違規6萬4756件，前3名路段為中國醫藥學院周邊的184件、豐原廟東周邊的174件、中清路與文心路口的146件。第一警分局及第二警分局各透過守望相助隊訓練及巡邏車掛宣導布條提醒停讓。

台中市配合執行警政署規畫「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案」。（台中市警局交通隊提供／陳淑芬台中傳真）

台中市警局交通隊表示，中市警察局今年5月1日至6月27日配合警政署規畫「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案」勤務，針對提升行人路權四大項目加強取締，包含「路口不停讓行人」4977件、「人行道違規停車與臨時停車」5萬7453件、「道路障礙」1827件及「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」499件，總計6萬4756件交通違規。

台中市第二警分局宣導路口停讓行人。（台中市第二警分局提供／陳淑芬台中傳真）

其中，取締路口交通違規件數前3名分別為，北區學士路的中國醫藥學院周邊取締184件；豐原區中正路的廟東周邊取締174件；北屯區中清路與文心路口的科技執法也取締有146件。

台中市警察局長李文章呼籲，路口停讓行人是為保護人車安全，汽車駕駛人行經路口、行人穿越道，務必停讓行人優先穿越；行人也須遵守號誌、標誌、標線及指揮規定穿越道路。交通警察大隊大隊長鍾承志強調，你我都可能會成為行人，只有停讓行人成為日常，才能共同捍衛行人正義。

台中市第二警分局也擇定易肇事路口持續加強取締，執法時並在巡邏車掛上「車輛路口不停讓，行人取締大執法」等宣導布條，提醒往來車輛停讓。第一警分局則再28日守望相助隊常年訓練，宣導行人路權，呼籲車輛行經路口應放慢速度、注意車輛A柱死角，如有行人要通過時應禮讓行人；行人過馬路時也應遵守號誌，切勿低頭使用手機，呼籲駕駛人及行人共同營造友善的用路環境。