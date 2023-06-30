56歲金曲台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮又長腦瘤，隨時可能猝逝，原本要做開腦手術，想不到5月回診時，醫師診斷腫瘤大致上消失了，免受開刀之苦，讓她鬆了一口氣。不過詹雅雯近日在台北高鐵搭手扶梯時，前方旅客的行李箱摔落，直接壓在她的身上，就醫後，最新傷況也曝光了。

根據《自由時報》報導，詹雅雯26日從台中搭乘高鐵回台北，沒想到搭手扶梯時，前方旅客沒拿穩行李箱，從天而降滾落撞到她的身上，結果詹雅雯頭往下滾了下去，痛得發出慘叫聲，但對方沒道歉便離去，站務人員也未察覺有異狀，好在等了一陣子，終於有一名熱心男性民眾扶她起來，這才脫離這場驚魂記。

後來詹雅雯自行到醫院查看傷勢，檢查出肺部受到撞擊，肋骨還受了傷，無奈只能在家休息調養，身邊親友聽聞此事後，勸她去調閱監視器找出兇手，但詹雅雯不想把事情鬧大，只盼望找出當日幫助她的男性民眾，好好當面答謝他的善良之舉。

詹雅雯目前以中、西醫雙管齊下治療，每兩周得至診所針灸，這些日子，胃口好很多，體重也多了4公斤，且暈眩症狀減輕許多，不太會在家裡昏倒，讓她對身體越來越有信心，現在不會害怕走路，平時搭高鐵便獨自一人，並表示要更努力對抗病魔，也要好好對待自己，態度相當正面、積極。