今天是社群媒體日，民進黨總統參選人賴清德IG推出第二波問答，有網友期望多關注年輕人關注的事情，賴清德回覆，大家關注的事，都是他最重要的事，他更發出祭品文，若官方Instagram破20萬人追蹤，就為粉絲獻唱。

賴清德 Instagram 社群企劃「借問賴答」，今日搭配社群媒體日，推出第二波問答，邀請網友、粉絲來當他的一日小編，發揮創意提出有趣的企劃構想。

對此，就有網友提出動物互動「跟狗狗玩！狗狗狗狗」，與直播互動的想法。賴清德透露，接下來將會分享更多他與狗狗的社群企劃，而他也向網友提出最想看他與誰直播的問題，此外，更是歡迎各大網紅來私訊他的Instagram小盒子。

另外，繼上次不少人關注賴清德的髮型問題，諸如詢問使用的護髮油牌子、能否換髮型等，今日網友便提出「教大家怎麼梳中分頭或保養頭髮」的企劃，賴清德則幽默回應：「首先，你需要一把好的梳子」。

還有網友提出，期望賴清德能「多挑一些年輕人在關注的事情」，譬如跳舞、唱歌、偶像，這樣才能抓住年輕人。賴清德則認真回覆，大家關注的事，都是他最重要的事，不過話鋒一轉，他也幽默祭出祭品文，若他的官方Instagram破20萬追蹤，就要為粉絲獻唱一曲。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，網友回應相當熱烈，提出各式各樣的創意企劃，有些建議目前也正在執行中，譬如貼近基層的一日系列影片「賴在一起挺台灣」，還有走訪全台各縣市，搜羅各地方的特色小吃的「賴Food」等，透過多元社群企劃，與支持者、年輕族群持續互動。

最後郭雅慧也說，於Instagram上提出的其他社群建議，賴清德也一一回覆他的想法，邀請大家到賴清德的官方Instagram帳號一探究竟。未來也會挑選幾項建議，嘗試於賴清德社群上的運用，同時也再次感謝網友、粉絲的熱烈響應。