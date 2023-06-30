出師不利！離岸風電第三階段區塊開發第一期(俗稱3之1)招商，共有6家開發商獲配7風場，今天為簽約截止日。經濟部能源局晚間發布結果，共有5風場表達簽約意願，2家不送件，等同退出。但即使5家願簽，卻以財務、資料不及理由希望給予延簽，最後該局同意多給2個月，到8月底前完成即可。這是政府給予第二次延期，時程又往後拉。

據了解，兩家不簽約業者，除一家確定是天豐新能源的達天風場(165MW)外，另一家應該是北陸能源(NPI)的加能風場(500MW)。對此能源局並未證實，只說兩家因為容量小，影響不大。

至於這2家不玩後空下的容量，官員說，會討論是否併到第二期(3之2)招商中。目前預計第三季公佈二期選商遊戲規則，明年第一季到第二季截止報名。

離岸風電第三階段第一期開發去年9月底截止報名，共有6家11風場報名，最後能源局公佈有6家7風場取得獲配資格。業者須於今年5月中完成行政契約簽署，後應廠商懇求，延到6月30日，也就是今天。

獲配7風場，扣除達天與加能，其餘為哥本哈根基礎建設基金(CIP)的渢妙風場容量500MW、科理歐永續能源的海鼎二風場600MW、風睿能源的海盛風場495MW，台亞風能環洋風場440MW，力麗集團及天豐新能源合作的海峽風場300MW。

而CIP今早已先發出聲明，旗下渢妙風場已依經濟部相關規定及時程，備足新台幣10 億元的履約保證金，準備完成簽約。

可是也呼籲政府要加速處理購電方信評、優化電業執照取得前之售電收益等行政作業。

由於通膨原物料成本上揚、加上分配每座風場上限500MW(可外加100MW)容量經濟規模小，先前天豐的達天就傳聞會放棄簽約，最終也果然是如此。

雖然首期是2場不簽、5場願簽，表達玩下去的廠商較多，可是去年首期招商時，丹麥龍頭沃旭當時先放棄，已讓外界訝異。現在又有入選廠商退出，可說是為接下來的3之2期招商蒙上一層陰影，也衝擊政府再生能源開發進程。

經濟部表示，5風場都表達願簽約意願，只是考量專案財務規劃、履約保證金繳納、契約文件簽署作業等前置準備作業需要時間，希望能展延簽約時限。因此多給予2 個月，到8月底前截止。

對於2家業者不玩原因，官員解釋，廠商表達主要是分配場域規模較小，不符經濟效益，或因財務規劃，想專注現有案場為，可是都有意願會持續參與第二期。至此官員強調：「3-1招商可以說已告一段落！」，接下來就是積極進行第二期3之2選商。

經濟部說明，第一期簽約業者，完工併網時間為 2026，2027年，總計第三階段區塊開發，從2026到2035年，將提供合計15 GW裝置量，預計至2035年離岸風電累計裝置量將達20.6 GW。