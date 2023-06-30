由夏靖庭、藍正龍與新銳童星阮柏皓主演的影集《百味小廚神 中元大餐》擁有堅強演員陣容，除了3人祖孫三代情，還有4位曾獲選北影「非常新人」黃冠智、何思靜、林奕嵐及林澤凱，與去年入圍台北電影獎最佳女主角的江宜蓉搭檔演出逗趣的鬼魂角色。

阮柏皓（中）希望透過食物喚醒「阿公」黃冠智（左）死去後的記憶，林奕嵐則飾演「阿公」多年來的鬼魂好友。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

黃冠智在劇中飾演青年版總鋪師「孤龍師」，「孫子」阮柏皓為喚起他死後的記憶，煮出一道道與過往回憶有關的美味佳餚，也帶出黃冠智和江宜蓉、林奕嵐、何思靜4人之間笑淚交織的故事，黃冠智此次「豔福不淺」，和這3位女演員有不少對戲戲份，他表示：「很難得和這麼多女演員一起合作，以往都是和男演員有對手戲比較多，所以剛開始挺緊張的。」

黃冠智雖然心情緊張，但慶幸三位女演員都人美心善，談到戲外的相處，「下戲時也都會彼此詢問，待會怎麼演可以更幫助到對方，合作起來很開心、很舒服。」他還提到有一場和江宜蓉、林奕嵐一起奔跑追逐阮柏皓的戲，「我們三人還一起暖身拉筋，很有趣！」他很榮幸影集能在北影舉行首映，「影集能在戲院放映真的會有不一樣的感受，也希望自己能盡快有電影作品再來到台北電影節。」

江宜蓉（左）和黃冠智在劇中是一對好友，死後以鬼魂形式再度相見。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

今年獲選為北影「非常新人」的林奕嵐，擁有混血兒深邃五官的她被稱為「小許瑋甯」，此次飾演「荷蘭女鬼」，她表示能和黃冠智、江宜蓉和何思靜合作，無論是對戲或私下相處都「 很舒服」，「空檔時候會天馬行空的聊！」她也很期待北影首映，「 入選非常新人很開心。可以跟大家一起觀看演出的作品，是一個很特別的體驗。」

何思靜（左）和黃冠智在劇中因食物發展出情愫。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

去年獲選為北影非常新人的何思靜在劇中飾演黃冠智的女友，「這是第一次跟黃冠智共演，覺得他很活潑外向，時常會蹦出一些意料之外的事，拍攝時相當有新鮮感。」去年角逐北影影后的江宜蓉，提到與黃冠智、林奕嵐的合作，「兩位都是充滿熱情、很投入角色的的演員。他們都帶有各自角色的純粹感和青春的感覺，就像我們這部戲一樣，合作起來很有默契像回到校園一樣的清爽感。」

《百味小廚神 中元大餐》講述由金鐘電視影帝夏靖庭、藍正龍與新銳童星阮柏皓，演出祖孫三代，描述中元節必定認真祭拜，拿出總鋪師看家手路，以一桌好菜款待好兄弟的阿公突然驟逝，孫子為了讓鬼魂阿公回憶起自己，決心挑戰重現這位老總舖師在食譜裡記下的每一道手路菜。