蔡英文總統今出席「全國中小企業總會第15屆第2次會員大會暨第15屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」時指出，「中小企業越強，臺灣就會更強」，政府會與中小企業一起努力，促進臺灣整體經濟成長。

蔡英文致詞感謝所有得獎人，在各自的專業領域努力促進中小企業發展，並感謝全國中小企業總會長期和政府合作，推動各項重要政策，扮演政府和中小企業重要的溝通橋梁。

蔡英文提到，臺灣有將近八成的就業人口，在中小企業任職，所以中小企業真的是臺灣社會的中流砥柱，也對臺灣整體經濟和就業，發揮非常大的穩定力量。

她指出，面對後疫情時代的挑戰，政府也積極做好準備。我們從去年推動的「中小企業整體競爭力提升方案」，在5年當中，投入950億元的預算，來強化臺灣經濟韌性，並且協助中小企業因應淨零轉型的趨勢，逐步邁向低碳、永續的經營模式。

蔡英文說，今年政府也透過疫後特別預算，不只要協助企業度過短期難關，來穩定經營、留住人力，也提供轉型升級的專案貸款及具體策略，支持產業持續進步發展。

她談到，這幾年來，我們持續拓展對外的經貿合作關係，促進臺灣企業的加速成長。就在這個月初，「台美21世紀貿易倡議」的首批協定，完成了簽署，昨天行政院會也已經通過。這是臺灣跟美國自1979年以來，簽訂最全面性的貿易協定，也是臺美經貿關係非常重要的里程碑。

她指出，這次的協定當中，包括中小企業專章，也確立雙方政府都會以協助中小企業進行投資貿易，作為施政重點。相信這樣的協定，能夠有助於提升臺灣的中小企業，參與國際投資的量能。

蔡英文表示，「中小企業越強，臺灣就會更強」，並再次感謝所有得獎人的貢獻，未來政府會和中小企業的先進一起努力，繼續促進臺灣整體經濟的成長。