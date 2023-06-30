為了洗刷台灣「行人地獄」汙名，交通部祭出多項新制，並於今天(30日)正式上路，但其中的行人闖紅燈，車輛仍需禮讓的「帝王條款」引發爭議。對此台北市警察交通大隊表示，若行人闖紅燈，車輛有緊急剎車，即便雙方距離小於3公尺，就可以免罰。

交通新制今起上路，其中最要注意的就是，車輛與行人距離在3公尺內，就必須停下禮讓，違規者可處最高6000元的罰鍰，並違規記點3點，若行人已走過，汽機車從行人身後經過不會開罰，但必須保持安全距離與速度。

行人帝王條款引起爭議，北市交通大隊表示，若車輛遇到行人闖紅燈，有做出緊急煞車舉動，即便距離小於3公尺，原則上也不會開罰。(圖／TCPB 局長室)

至於行人闖紅燈，「TCPB 局長室」指出駕駛仍應停讓，也就是俗稱的帝王條款，但若因此出車禍，行人則需負擔部分肇責，交通部長王國材也示警行人「不能因為這樣就邊走邊滑手機」。

對此北市交通大隊表示，若行人闖紅燈，汽機車當然必須停讓，不能撞上去，但若有做出緊急煞車，即便與行人距離小於3公尺，原則上就不會開罰，並且開罰違規行人500元。