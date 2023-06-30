衛福部近來公布2022年國人10大死因，癌症連續41年位居首位，其中值得注意的是，有3種癌症的死亡率有成長趨勢，分別是攝護腺癌、胰臟癌及卵巢癌，其中攝護顯癌是男性獨有的癌症，年紀越大風險越高；新北市聯合醫院泌尿科主任周政緯表示，攝護顯癌早期的症狀與攝護腺肥大相似，他也提醒憋尿與引發攝護腺癌有關係，「該解放就解放」。

周政緯表示，早期攝護顯癌的症狀，跟良性攝護腺肥大難以清晰的區分，通常都有排尿不順、小便解不乾淨等有關，不過攝護腺癌早期的徵兆也較常發生血尿、血精的狀況。

他說，攝護腺癌的成因主要是因為年紀老化，攝護腺癌的發生率在男性50歲後會快速大幅度的上升，歲數越大，罹患攝護腺癌的風險越大；另外跟基因也有關係，家族中若有相關病史，罹患攝護腺癌的風險也會提高，除此之外西化的飲食也會造成影響，高熱量、高油脂以及缺少纖維素的飲食習慣，常憋尿、體內反覆發炎都有關係。

「根據國建署建議，攝護腺癌會隨著年紀增長罹患風險」，周政緯指出，因此會建議50歲以上的男性，每年都做一次攝護癌的篩檢，若是篩檢時發現異常，下一步就會考慮做切片檢查，來判斷是否有癌細胞的存在。

他表示，目前較常用來篩檢攝護腺癌的指標，就是抽血檢驗攝護腺特異抗原（PSA）指數，一般PSA指數正常會落在4以下，超過4以上就算偏高，超過10就會建議做切片檢查，目前也有一些輔助性的診斷，像是攝護腺健康指標（PHI）指數，若是最後的綜合評估是高風險，也會建議做切片檢查。

針對治療方法，周政緯解釋目前有分早期與中晚期的治療方式，攝護腺癌早期的治療目標是清零，希望完全根除癌細胞，治療有多種辦法，像是透過手術將攝護腺摘除、放射性治療以及俗稱「海扶刀」的消融性治療。

周政緯說，若是攝護腺癌中晚期已發生癌細胞擴散的跡象，治療目標就會變成共存，控制病情不要再繼續惡化，會以賀爾蒙治療為主，但通常此療程在2、3年後會出現抗藥性，因此會進入下一個階段，包括化學治療、標靶治療等等，通常病人的存活時間都可以達5年以上。