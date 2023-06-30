彰化縣北斗鎮長李玄在因貪污圖利罪遭判刑1年10月、褫奪公權2年，5月間入獄服刑，依規定鎮長懸缺要在3個月內辦理補選，民進黨彰化縣黨部今天宣布提名前立委江昭儀的太太、前議員江熊一楓參選，加上可能參選的李玄在妻子楊麗香及參選本屆北斗鎮長的顏宏霖，北斗鎮長補選有機會形成二女一男競爭的局面。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞表示，此次北斗鎮長補選該黨有兩位黨內同志爭取提名，經縣黨部執委會通過採協調式民調，由民調高者代表民進黨參選，縣黨部昨晚召開臨時執委會確認通過提名江熊一楓參選，今天正式公告。

楊富鈞說，宣布正式提名江熊一楓參選北斗鎮長補選後，呼籲同黨同志齊心努力，在8月5日北斗鎮長補選投票日團結一心、全力協助擔任過三屆議員，資歷相當豐富的江熊一楓勝選，讓北斗更進步。

2017年間，北斗鎮長李玄在因涉嫌關說清潔隊，放行讓民眾進入垃圾掩埋場傾倒建築廢材物，更二審被判刑1年10月。李玄在家族中，李父李順銘與李妻楊麗香都當選過北斗鎮長，一家出了三人都當過北斗鎮長，號稱是北斗第一家族，在李玄在入獄後，楊麗香表示會仔細思考未來動向。