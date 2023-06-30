南投縣松姓男子去年2月在日月潭看見2名外籍女學生租自行車遊湖，就趁機騎機車尾隨，過伊達邵不久朝兩人露出生殖器，到了土亭仔停車場後，騎機車靠近朝其中1女伸鹹豬手襲臀離去，遭女子拍下背影並報案，南投地方法院審理後依違反《性騷擾防治法》分處拘役30日、有期徒刑3月。

判決書指出，受害女學生從義大利、西班牙來台的大學交換生，去年2月4日兩人在日月潭租自行車遊湖，行經台21甲線從伊達邵往玄光寺途中遇害。

兩女驚魂未定說，他們不認識該名男子，也沒有糾紛，該名男子在台21甲線9公里處朝他們露生殖器，不久騎機車追上來，在土亭仔停車場附近觸摸其中1人臀部，「那個男的襲臀後，還對我們笑，覺得很噁心。」機警拍下該名男子騎機車離去背影報案。

警方調閱監視器循線逮捕色狼松姓男子。松男到案辯稱，台21甲線就一條路，他並未尾隨，否認對兩女遛鳥公然猥褻、襲臀性騷擾。

法官審理後認為，松男為滿足個人性慾，在國家風景區公然裸露生殖器，讓路過遊客心生惡感，影響社會善良風氣；又對素不相識的女學生襲臀性騷擾，破壞外國人對台灣治安之信賴，犯後始終未坦承犯行，依猥褻罪判處拘役30日、性騷擾有期徒刑3個月。

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