新北市幼兒園餵藥案，檢察官陸續公布幼童毛髮未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物，代表國民黨參選總統的侯友宜競辦認為，此事已證明為假訊息，但代表民進黨參選總統的副總統賴清德及競辦發言人戴瑋姍卻拒不道歉，將於明天(7月1日)上午到台北地檢署控告賴、戴2人加重誹謗罪。

對此，行政院長陳建仁30日受訪時回應，這起事件行政院副院長鄭文燦已有回應，本案目前正在司法調查程序中，尊重司法調查結果。

目前賴清德因這起幼兒園餵藥風波，陸續將有3案遭檢警調查。除了侯友宜競辦將於明天向北檢控告賴清德加重誹謗罪外，侯辦先前已告發賴清德及戴瑋姍2人，涉犯散發假訊息，造成公眾恐慌，違反《社會秩序維護法》，北市警中正一分局本周已發出通知書，要求賴、戴2人於下周向警方說明。

另台北市議員侯漢廷告發賴清德及立委10人違反《總統副總統選舉罷免法》等罪。北檢已受理告發，預計下周一(7月3日)分「他字案」，將賴清德等人列被告偵辦。