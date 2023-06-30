關注製造戰略與組織架構的讀者可留意，俄羅斯本週三（28）大刀闊斧的調整國有軍工企業組織架構，旨在增強軍備生產能力，俄羅斯國家技術集團（Rostec）決定將幾間火砲工廠合併，原先這些軍企隸屬於烏拉爾機車車輛廠（Uralvagonzavod），現在已經從轉移至集團旗下的關鍵彈藥製造商——技術集團公司（Tecmash）的結構下，除為了集中火炮系統之外，也能夠讓烏拉爾機車車輛廠更專注於坦克和戰甲車的生產工作。

根據俄羅斯國家技術集團28日官方聲明，以下設施和機構將會進行上層管理組織結構調整。

其一：第9號廠（Plant Number 9）：該設施專門生產火砲系統，包括D-30A榴彈砲以及T-72和T-90坦克的125毫米主砲。

На завод №9 поступит восемь десятков единиц современного оборудования — http://t.co/hgqjuxI6h0 pic.twitter.com/zhzG9uAgzY — СоюзМаш Подмосковья (@SouzMashMO) December 2, 2014

其二：烏拉爾交通工程廠（Uraltransmash）：以生產152毫米MSTA-S等自走砲聞名，該廠商還生產其他民用產品，如低底盤電車、鑽油平台和乘貨電梯的絞車。

[Uraltransmash] Uraltransmash (Rostec) a livré un lot de canon autopropulsé 2S19M1 Msta-S. La version améliorée de l'obusier est équipée d'un système automatisé de guidage et de contrôle de tir (ASUNO).

https://t.co/TqT6DZlIqI pic.twitter.com/NaLFKHAVLX — La souris (@La_souris_DA) June 29, 2023

其三：「海燕」中央研究所（Central Research Institute Burevestnik）：為各式俄羅斯火砲、迫砲系統的發源地，包含120毫米的2B11和2S12 Sani迫擊砲等，，以及船艦火砲系統，此外，本報先前報導過，「花系列」輪型砲車系統也出自其手。最近他們一個備受注目新專案是一個搭載57毫米火砲的無人戰鬥車，名為AU220M 「貝加爾湖」（Baikal）。

Rusların 57 mm toplu AU220M kulesini geliştirmesinin bir nedeni de, Rusya ve eski Sovyet Müttefiklerinin depolarında çok sayıda 57 mm top mühimmatı olmasıdır. pic.twitter.com/0FzxmDE5j7 — Kemankeş (@kemankes2121) November 19, 2021

其四：中央材料研究所（TsNIIM）：專門從事特殊材料和技術的開發，當前側重於高強度鋼材生產與研發。

上述工廠設施和機構，在本次在俄羅斯國家技術集團下的內部轉移，不會影響到現有的團隊或正在進行中的民用計畫。

根據俄羅斯國家技術集團的聲明，本次重新組織的目的是建立一個按照「砲—射」（пушка – выстрел）原則運作的統一管理系統。既然集團內部已經有專職彈、砲的公司Tecmash，通過整合資產，以增加生產能力以滿足俄軍日益增長的需求，與此同時，騰出煩務的烏拉爾機車車輛廠將能夠更專注於坦克的生產。