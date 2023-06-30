6月30日起許多交通新制上路，違規記點制度也有調整，未來記點累計期間將延長至1年，1年內記滿12點要吊扣駕駛執照2個月，但駕駛人可自費參加講習扣抵點數，1年得扣抵2點。不過有計程車工會表示，計點新制累積計算時間有陷阱，不是從6月30日起算，而是從「有罰單紀錄」的日期起算1年。

目前的違規記點累計期限僅半年，超過半年違規記點就會被一筆勾銷；修法後記點累計期間將延長至1年，於1年內記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月。汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點者，可自費參加道路交通安全講習抵銷2點，1年內以1次為限。2年內被吊扣駕駛執照2次，再經記違規點數者，吊銷其駕駛執照。

北市計程車工會發言人李威爾表示，政府沒完整宣導所謂的一年累積時間起算日，他今日跟公路總局確認後發現問題會很大，也呼籲駕駛們仔細看，避免算錯時間，累積12點被扣駕照2個月。

李威爾表示，交通違規記點新制有個陷阱，不是從6月30日起累計1年，而是6月30日前有任何違規記點的第一張罰單開始起算1年。例如某駕駛去年10月8日違規記點，因此到今年10月7日為止，該名駕駛人違規記點達12點者，會吊扣駕駛執照2個月。

李威爾表示，駕駛人要趕緊找到監理站的駕駛記點網站（https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-vil/vil/driverPenalty＃gsc.tab=0），先查詢自己之前是否有罰單的記點狀況，然後還要留意新增記點的違規或是加重記點的違規；切記1年內被記12點，就要吊扣駕駛執照2個月。

李威爾自製影片https://youtu.be/cik6DnBIfA4