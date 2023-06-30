台灣大哥大今(30)日正式宣布myfone門市重裝升級，推出次世代門市，7月1日率先於台灣大南京三民門市登場，未來將持續擴展至其他實體通路。新制服款式選用具休閒風格的拼接T-shirt 與運動外套，符合新一代科技電信集團形象，色系運用品牌橘色，呼應門市溫暖、活力氛圍，大面積白、黑色塊拼接創造時尚感。

台灣大次世代門市導入電子螢幕，引進雲端數位公播系統、採用電子價格牌，透過雲端管理系統，更即時且精確傳遞用戶行銷訊息；打造「顧問諮詢專區」，門市人員擔任科技顧問，聆聽顧客需求，提供客製化解決方案。門市人員亦換上由旅英知名設計師品牌APUJAN操刀的嶄新制服，打造全新識別形象。台灣大將持續以顧客為中心，透過線下體驗、線上服務的全通路(Omni-channel)整合，提供多元且優質服務。

台灣大次世代門市中島展示櫃，以太空艙為設計概念，明亮白色系為基底，透過橘色與銀色反光材質呈現科技質感。接軌ESG淨零趨勢，以電子螢幕搭配雲端數位公播系統，取代傳統海報；採電子價格牌，節省人力成本，減少紙本印製，同時還可即時因應市場變化，即時調整產品價格。台灣大持續施行門市節能減碳措施，空調改為變頻冷氣並加以溫控、照明汰換、調節招牌燈點亮時間等，未來隨全台門市陸續升級次世代店格，加入電子螢幕和電子價格牌無紙化措施，預估全台門市每年減碳近400公噸。

台灣大次世代門市櫃台空間加寬30％到50％，提供更寬敞舒適空間；加入顧問式銷售概念，規劃「顧問諮詢專區」，讓門市同仁與消費者在專業與舒適度兼具的空間互動，提供完整科技產品說明、協助問題排除、提供教學與包膜等服務。

台灣大總經理林之晨表示，在台灣大「超5G」方針與「Telco＋Tech」策略中，門市與第一線同仁，是我們最重要的天賦 (Gift) 之一，門市是消費者體驗新科技的重要接觸點，透過這次的門市升級，搭配科技感、實用性與舒適度兼具的制服，期望全體門市同仁能升級為最懂客戶的科技顧問，以嶄新的形象，提供用戶更全方位體驗與服務。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，迎接新零售時代，myfone實體門市不僅能提供momo購物取貨服務，更能透過即時且彈性的行銷內容、顧問式銷售模式，打造客製化體驗。台灣大次世代門市提供科技顧問服務，由專業同仁依據客戶需求提供多元服務與獨家套裝產品；同時結合永續趨勢，引進電子螢幕和電子價格牌，落實無紙化，打造以人為本，智慧兼具永續的次世代門市，讓用戶在生活中Open Possible能所不能。

台灣大邀請有豐富跨界合作經驗的APUJAN創意總監詹朴操刀，新制服設計上結合科技感與品牌精神「Open Possible」，注入更多年輕活力，在收集同仁超過2300份問卷，了解穿著需求後，最終打造出時尚與機能兼具，並展現企業創新和品牌內涵的制服。