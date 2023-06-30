今年夏天備受期待的《Barbie芭比》即將在台灣上映，先前在預告釋出時，不少人對於片中的夢幻、充滿粉色的芭比樂園感到既興奮又期待。《Barbie芭比》因次特地在台灣改造卡車成「行動芭比屋」，還原芭比世界中的夢幻場景，並邀請全台粉絲與芭比和肯尼一起進入歡樂瘋狂的芭比樂園。

圖中為瑪格羅比，《Barbie芭比》劇照。（華納兄弟提供）

《Barbie芭比》由曾執導《她們》、《淑女鳥》的導演葛莉塔潔薇執導；《自殺突擊隊：集結》瑪格羅比、《越來越愛你》萊恩葛斯林擔任主演。導演葛莉塔潔薇致力於打造出一個完整的世界，追求呈現出真實虛擬感，她認為芭比樂園的一切都要有觸感，而且都必須是粉紅亮色的，甚至有點超乎正常，才能保有童趣，以及小時候愛上芭比的原因。

身處於芭比樂園就像是在一個完美世界，而芭比的夢幻屋絕對是很多人夢想中的房子。《Barbie芭比》也特地在台灣改造卡車成「行動芭比屋」，不僅整台卡車漆上芭比標誌性的粉紅色，也還原芭比的衣帽間，展示芭比的經典服飾，再配上杜娃黎波、卡蘿姬等人為電影打造的歌曲，宛如置身歡樂又瘋狂的芭比世界。

《Barbie芭比》今夏最粉行動屋全台巡迴中！（華納兄弟提供）

《Barbie芭比》「行動芭比屋」正式展開為期數星期的全台巡迴，將停靠台北大稻埕碼頭、華山文創園區、桃園總圖文創生活廣場、台中文心秀泰、高雄夢時代等地；即日起只要拍照打卡上傳個人社群並設定公開，就有機會獲得電影小禮，詳情請關注華納兄弟台灣官方粉絲團。