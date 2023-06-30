台灣世界少棒聯盟（TLLB）30日接到世界少棒聯盟（LLB）總會通知，指出今年的世界LLB亞太暨中東區少棒賽冠軍韓國隊，誤用組隊規則被LLB取消代表資格，由亞軍桃園龜山國小棒球隊遞補，將代表亞太區前往美國參加威廉波特世界大賽。

第4次代表台灣參加LLB亞太區少棒賽的龜山國小，在預賽連勝菲律賓、中國大陸、關島、印尼，但在冠軍戰因捕手捕逸，讓韓國隊以2比1勝出，取得前往美國威廉波特的資格。

不過近日經LLB查核發現韓國隊在組隊上違反規則，因此取消冠軍隊參加世界賽的資格，由亞軍桃園龜山國小遞補參賽。LLB也將追回已發之亞太區冠軍旗，交由TLLB擇日頒給龜山小少棒隊。

桃園龜山國小教練李政達將是第3度率兵前往美國挑戰世界冠軍，其中在2009年該年度拿到亞軍，是台灣重返威廉波特後最好成績，該屆成員宋文華、高宇杰、歐晉目前也都活耀在職棒圈。LLB世界少棒錦標賽將在美國時間8月16至27日於美國賓州威廉波特舉辦。