中央氣象局昨(30)日下午針對新北市發布豪雨特報，受午後熱對流發展影響，板橋、三重、五股及新莊在下午受到劇烈強降雨侵襲，其中三重時雨量達78.5毫米、2小時累積雨量達124毫米，瞬間超大雨量超過排水系統設置標準，導致市區部分路段積水，後續因排水系統發揮功效，今日下午5時全數退水完成。

新北市水利局長宋德仁表示，今日豪雨板橋及三重區啟動14座抽水站、46台抽水機組，可增加約12萬立方公尺的滯洪空間，提升防洪效能，除了與三重高中、新北高中及正義國小合作，在校園內建置透水保水設施，容納下雨時排放不及的雨水，可以增加約1.46萬立方公尺的滯洪空間，並搭配執行預抽水機制，有效控制下水道水位。

他說，三重因時雨量達78.5毫米、2小時累積雨量達124毫米，其中連續7個10分鐘雨量超過11毫米，導致板橋僑中二街、大觀路及三重正義北路、重安街、中正南路、光復路等路段積水，雨勢變小後，積水即迅速消退，水利局及區公所巡查同仁針對市區積水路段積極巡查，並即時掌握積水狀況，讓市民通行順暢。

水利局表示，針對防汛工作除積極作為及災害應變機制，超過排水系統設計標準之強降雨，只要在降雨稍緩均能立即發揮排水系統功能於1至20分鐘內退水完成，另為確保排水設施之健全與妥善，於每次強降雨後立即進行各項排水設施檢查及處置，確保排水設施隨時保持正常，以因應各種災情之及時及有效處理，保障市民生命財產安全無虞。