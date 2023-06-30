【立綱氣象報報】未來一周天氣炎熱 午後陣雨山區居多

午後對流發威！今（30）日各地出現猛烈降雨，還傳出積水災情，而周休假期（7/1、7/2）受南風影響，午後還是有機會出現雷陣雨，「中北部、中部山區」是降雨熱區，而氣象局也對全台8縣市發布高溫資訊，高溫恐衝破36度。預估下周二（7/2）起水氣減少，各地多雲到晴，台東可能有焚風。

氣象局資料顯示，明日各地高溫約32到35度，台北、苗栗以南及花東局部地區恐衝破36度，氣象局也發布高溫資訊，明日中午前後台北市被列為橙色燈號，黃色燈號的範圍則有苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣等地。

明日天氣方面，由於風向偏南風，東南部地區、恆春半島不定時有雨，清晨至上午南部也有零星降雨，但上半天各地普遍多雲到晴，午後北台灣及各地山區恐有較大雨勢，還是要記得攜帶雨具。

氣象局預估，下周二（7/2）起水氣逐漸減少，雖有午後陣雨，但強度不大。（圖／氣象局）

氣象主播戴立綱表示，周休假期（7/1、7/2）天氣炎熱，北部的午後陣雨仍然明顯，南部則是屏東、台東早晚偶爾有雨；下周二（7/4）過後受西南風影響，水氣逐漸減少，各地多雲到晴，只剩下各地山區有雷陣雨，而台東恐有焚風。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今晚發文指出，周六到下周一（7/1~7/3）持續受偏南風影響，午後中北部降雨明顯，尤其周休2天中北部及東部山區是午後陣雨熱區，短時間內可能有劇烈降雨，但到了下周一午後雷雨的強度就會減弱。