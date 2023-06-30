台中市鄭姓家長因就讀國小兒子在學校疑似有糾紛，不滿班導師處理方式，今天下午2時許到學校從校門丟進爆竹，一時火光四射、飄出煙霧，所幸，目前放暑假，現場無人受傷。台中市東山派出所追查後，通知鄭男到案說明，警詢後依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

據了解，有網友將案發經過畫面PO上網，畫面中1名男子手持鞭炮從校門口丟進，一時爆裂聲響起、煙霧飄散，驚嚇到1名手持陽傘站在校門口女子，該影片被轉貼到網路社群，引發討論。

東山派出所副所長賴正浩也表示，今天下午14時20分許接到某國小警衛室報案，有學生家長朝學校投擲爆竹，警方立即到場瞭解，據了解，鄭男是學生家長，因兒子在學校疑似發生糾紛，不滿班級導師的處理方式，憤而到學校丟擲爆竹，現場無人受傷。

警方調查後通知鄭男到案說明，警詢後依公共安全罪嫌送辦。警方呼籲，如有糾紛事件應尋正當途徑處理，對違法違序行為，警方必依法查辦，尤其涉及校園及學童安全，決不寬貸。