MyVideo公布2023年上半收視排行榜，其中MyVideo投資出品的戲劇《最佳利益2-決戰利益》與電影《詐團圓》發威，夯奪台劇與台片收視冠軍，台灣首部律政職人劇《最佳利益2-決戰利益》收視好成績，連同第一季《最佳利益》也成功搶進前5寶座。

該劇第三季播出期間「水泥埋屍案」引起共鳴，鍾欣凌演殺人魔突破形象成亮點，對於收視奪台劇冠軍，製作人陳慧玲感謝觀眾支持，許願想邀天王劉德華演出後續作品，「未來若繼續拍攝，有殺人魔一角，最想找劉德華來飾演，因為他形象很好、有禮貌的一位男演員，殺人魔這個角色跟他的形象差的非常遠，一定會非常精彩。」

該劇女主角天心興奮戲劇能獲得觀眾肯定，直呼是團隊努力成果，期待有第四季推出。值得一提的是，該劇男主角温昇豪堪稱是觀眾追劇指標，近年他主演的《火神的眼淚》、《茶金》與《最佳利益》都在MyVideo收視榜名列前茅，只要是他主演戲劇皆成收視保證，對此他感謝：「MyVideo一直支持臺劇，給我們很大的空間去揮灑創意，也謝謝網友的稱讚，我其實感到很榮幸。」

網友好奇温昇豪接戲標準，他拋三點解密：「首先時間要允許，第二個是團隊要堅強，第三是劇本要有興趣。」他用「爽朗自在」四字形容與天心合作過程，也透露與天心合作相當開心，天心也笑喊：「我們倆在劇組以康樂股長聞名，有我們就會有笑聲。」

此外，台灣實境節目夯，節目館前10名排行榜，台灣作品霸榜8席，除《大嘻哈時代2》拔得頭籌外，共有5部為台灣實境節目，包含《花甲少年趣旅行》、《回到小學那一天》等多樣化節目，真實節目互動持續為MyVideo帶來驚人流量。

迎接暑假，MyVideo推出多部強檔好片，包含現正熱播的《超級瑪利歐兄弟 電影版》、改編自經典桌遊的《龍與地下城：盜賊榮耀》、與科幻驚悚片《恐怖行星65》，以及萬眾期待7月份片單《玩命關頭X 搶先版》、《梵蒂岡驅魔士》，與MyVideo全網獨家首播《做工的人 電影版》、韓國犯罪電影《釜山風雲》 、義大利愛情電影《若愛重來》。