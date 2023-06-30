第三屆「2023 TWSIA台灣永續投資獎」揭曉，合庫銀行、人壽、創投、投信共抱回「個案影響力類」一金一銀二銅及「機構影響力類」績優獎等5座大獎，為公股金控集團囊括最多「個案影響力類」大獎的金融業者。

為深化永續金融，合庫金控母公司已訂定永續金融政策以利各子公司遵循，除將ESG因子納入投融資決策流程外，已簽署赤道原則，並簽署加入科學基礎減碳目標倡議(SBTi)，為台灣首家承諾遵循SBTi規範設定中長期減碳目標的公股金控，同時也更進一步承諾淨零。

本次主要子公司合庫銀行代表金控母公司榮獲「個案影響力-股東行動金獎」與「個案影響力-ESG創新」銅獎、合庫人壽與合庫創投分別榮獲「個案影響力-永續主題投資」銀獎與銅獎，合庫投信則繼去年勇奪「個案影響力類-永續主題投資」金獎後，再下一城奪下「機構影響力類」投信組績優獎。

合庫銀行關注投資標的是否善盡環境保護與社會責任，2022年參與147家次的股東會均仔細評估議案與反應意見，並與其他機構投資人建立夥伴關係，積極維護股東權益、參與公司治理；另自2019年起累計ESG債券發行量達80億元，是唯一一家完成ESG債券三大面向發行目標（綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券）的公股銀行。

合庫人壽透過多元篩選工具持續增加永續主題投資，包含綠色債券、永續發展債券、ESG ETF、已設定SBT的標的等，其中2022年綠色債券與永續發展債券投資規模較2021年分別成長136.9％與336.6％。另亦透過合資的法巴保險集團嚴謹的ESG負面排除清單減少未達ESG標準標的，2022年ESG排除清單投資規模較2021年減少40.5％，且無新增投資ESG排除清單標的。

合庫創投選擇投資標的也以永續為篩選因素之一，投資研發無特定病原（SPF）雞胚蛋的公司，於無菌雞舍內生產雞蛋，解決雞隻感染撲殺而無法穩定供應的問題，並協助醫學研究及疫苗產業生產，符合聯合國永續發展目標SDG2消除飢餓、SDG3健康與福祉、SDG15保育陸域生物3項目標。

合庫投信2019年以「綠色金融」為經營主軸，且因應退休資金規劃與集團樂活安養重點業務，2021年設計國內首檔以「退休規劃」結合ESG及目標風險架構的共同基金，同時也針對不同基金屬性，量身打造符合ESG投資準則。未來，將持續以「綠色金融」、「創新」及「國際化」3大元素為經營方針。