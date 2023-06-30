晟德（4123）30日宣布，以換股方式100％合併玉晟管顧，玉晟與晟德換股比例為1：0.2291，預計下半年完成。集團總裁林榮錦表示，此項對自家投資公司的合併案，將成為晟德第三次轉型的最後一塊拼圖，助攻成為台灣最大專業生技投控公司。

董事長王素琦表示，玉晟管顧原持有股權為晟德規劃長期持有的標的，完成合併後，將有助於集團整合，各關係企業也可透過集團的力量，提升營運效率、擴大事業版圖。合併案取得相關主管機關核准後始得進行，預計下半年完成。

王素琦表示，玉晟管顧旗下有國光生技、加科思、東曜藥業，順藥等四大重點公司，合併玉晟管顧後，將由晟德直接負責後續的投資與管理，讓晟德對四大生技公司享有的投資收益擴大到100％。晟德未來盼能發揮更多功能，不只僅扮演投資角色，更將串連更多國際資金、人才、市場、技術及產品與台灣連結，打造世界一流的生技公司。

林榮錦表示，台灣藥廠要與國際競爭，勢必透過投資或併購來擴大規模和提升能力；為了在全球生技產業佔有一席之地，晟德合併玉晟是必要的一步，在轉型為「專業生技投控」後，也將持續尋找國內外優質的投資標的。

林榮錦強調，晟德不會盲目追求投資或併購的數量，而是要精準把握商機、制定目標、穩健執行並達成綜效。相信隨著投資案的成果逐漸顯現，晟德將會快速成長，並以母雞帶小雞的策略，孕育出全球頂尖的生技公司。

晟德原為國內老字號藥廠，林榮錦接手經營後，先將晟德定位為國內最專業的水劑藥廠；2008年，再定位為生技工業銀行，在台灣、大陸、香港及美國不斷進行投資；為了整合集團資源，2018年起啟動第三次轉型，先後整併旗下玉晟生技及玉晟管顧投資公司，目標是在2025年打造7～8個生技獨角獸企業。

王素琦表示，截至2023年第一季，晟德股權投資已超過222億新台幣，占總資產80％以上，未來將會持續透過併購或引進策略投資人等方式，進一步強化核心事業的競爭力與擴張。