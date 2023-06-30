奧蘭多布魯（Orlando Bloomm）與Paul Smith合影。（摘自Paul Smith IG/台北傳真）

男性出席重要場合首選自然是西裝，但在夏季高溫侵襲下該如何兼顧時尚、舒適，成了一大難題，以《魔戒電影三部曲》精靈弓箭手聞名的男星奧蘭多布魯，則提供一個解法，日前他受英國時裝設計師Paul Smith邀請，出席於倫敦蛇形藝廊舉辦的夏季派對時，便選擇以Paul Smith最新男裝系列現身，他僅單穿Paul Smith鴿灰色羊毛格紋背心，大方秀出健壯的肌肉線條，散發出低調率性的成熟男性魅力，不過正式、又適合炎熱的夏天，不過想要學他這套穿搭，可能還是要先練出結實肌肉，才有辦法達到加乘效果。

奧蘭多布魯（Orlando Bloom）於第76屆坎城影展穿著Paul Smith2023春季系列西裝現身記者會。（美聯社/台北傳真）

英國演員奧蘭多布魯，在2001年出演《魔戒電影三部曲》的精靈弓箭手，深邃的輪廓、飄逸的金髮讓此一角色擄獲無數少女，而他也因此一砲而紅，不過在正式踏上演藝之路之前，他曾於Paul Smith位於倫敦西區柯芬園的丹寧專賣店工作過一陣子，而在出名後的他出席各大重要場合如坎城影展、電影首映會時，多次身穿Paul Smith西裝亮相，因此早已與Paul Smith建立了特殊的情誼與難忘回憶。