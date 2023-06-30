最近演藝圈多名男星爆出性騷擾風波，網路論壇《Dcard》出現一名女網友指控，八年前遭汪建民性侵，但本人也即時現身回應駁斥。對此，女網友今（30日）稍早再發聲指出聲明疑點，還說有其他人透過交友軟體認識汪建民，打臉沒使用一說；並針對是否去警局對質，她尷尬表態「目前真的沒辦法」。

汪建民駁斥遭女網友指控的性侵事件，並表示願意去警局對質；而爆料女網友今日稍早更新《Dcard》文章，解惑網友疑問為何她赴約第二次，「第二次是他已經在汽車旅館，他剛下戲要沖澡，要我去那邊等他，說要跟我道歉，所以我才前往」；還點出汪建民稱沒有使用交友軟體，但先前有其他人透露有在交友軟體認識汪建民，還相約出去吃飯。

另外女網友也針對汪建民表示能去警局對質回應，她尷尬地承認自己還在調適，「畢竟要我去見已經性侵過我的人，我目前真的沒辦法接受……以上」。據《聯合報》報導，汪建民保證從未傷害過任何女子，如果對方願意也能赴警局對質。

此前女網友在《Dcard》上發文「八年前曾經被某藝人性侵」，立刻引起討論，她表示自己19歲時透過交友軟體認識47歲的男星，一次被帶到山上性騷擾，另一次被約到汽車旅館無套性侵。文中她點出5個線索，包括姓汪、名字很像球星、暖男形象、曾和年紀大的藝人交往和曾欠債，也讓網友瘋猜影射汪建民。

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