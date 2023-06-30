林口自撞車禍！男車開一半疑身體不舒服 失控撞分隔島命危 20:562023/06/30 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市林口區今(30)日晚間有名男子疑似在開車途中突感身體不適，結果失控撞道路分隔島，救出時已無生命徵象。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區今(30)日晚間有名男子疑似在開車途中突感身體不適，結果失控撞道路分隔島，救出時已無生命徵象，目前已送醫搶救，詳細肇事原因仍有待釐清。 這起車禍發生在今日晚間6時許，49歲謝姓男子當時駕車沿文化北路往桃園方向行駛，結果途中疑似身體不適，轎車失控撞上中央分隔島，謝男當場失去生命徵象，警消將其救出後緊急送往林口長庚醫院急救。 謝男是否涉及酒測，仍有待醫院抽血檢驗，詳細肇事原因仍有待警方釐清。 #新北市 #無生命徵象 #林口 #開車 #送醫 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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