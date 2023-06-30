新北市林口區今(30)日晚間有名男子疑似在開車途中突感身體不適，結果失控撞道路分隔島，救出時已無生命徵象，目前已送醫搶救，詳細肇事原因仍有待釐清。

這起車禍發生在今日晚間6時許，49歲謝姓男子當時駕車沿文化北路往桃園方向行駛，結果途中疑似身體不適，轎車失控撞上中央分隔島，謝男當場失去生命徵象，警消將其救出後緊急送往林口長庚醫院急救。

謝男是否涉及酒測，仍有待醫院抽血檢驗，詳細肇事原因仍有待警方釐清。