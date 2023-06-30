法國一名阿爾及利亞裔17歲少年周二（27日）駕車於巴黎郊區遭警方攔檢時拒絕盤查，警察竟掏槍近距離開火，少年當場死亡，震驚全國。此事掀起法國弱勢族群怒火，演變成全國性質的暴動事件，光是周四晚間就有至少875人遭到逮捕。暴動周五（30日）進入第4天，第二大城馬賽宣布全市當天禁止示威遊行，所有公共運輸當地晚間7時起暫停營運。

這起點燃法國弱勢族群怒火的事件發生在27日，北非裔17歲少年納赫爾（Nahel）當天駕駛一輛黃色汽車行經巴黎郊區南泰爾（Nanterre）時遇上警方攔檢，其中一名警察還持手槍指著少年。少年拒檢並試圖駕車離去，警方竟對他開槍，事後員警疑似說謊，令民眾不滿警察濫權的怒火更加高張，首都巴黎與各地多個大城小鎮紛紛出現騷亂抗議潮。

法國警察在攔檢車輛過程槍殺一名17歲少年的事件引發各地暴亂，國際媒體十分關注。

巴黎商家、汽車遭示威群眾打砸搶或縱火，其他城市也發生類似狀況。縱然總統馬克宏（Emmanuel Macron）28日召開緊急會議後下令全國動員4萬名警力鎮暴，騷亂仍無法平息，好幾座城鎮實施宵禁。第二大城馬賽周五（30日）宣布，全天禁止示威抗議，大眾運輸系統從當地時間晚間7時（台北時間周六凌晨1時）起停止營運，試圖降溫。

馬克宏原計周六（7月1日）赴德國進行國是訪問，德國政府發言人向法新社表示，德方對法國境內這場騷亂表達關切，但馬克宏尚無取消訪問的跡象。他30日在布魯塞爾出席歐盟峰會但提前告退，沒有參加峰會終場記者會，兼程返回法國主持因應騷亂的緊急會議。

馬克宏28日說，納赫爾遭遇槍殺身亡的確應予以紀念、尊重，但暴力與縱火的抗爭手段沒有正當理由可言。法國總理柏納（Elisabeth Borne）30日被問及是否採取緊急措施時表示，「所有選項」均在考量之列。

法國這場暴亂28日進入第2天，當晚馬克宏竟與妻子相偕在巴黎聽演唱會，不少人對此嚴厲批評。

正當巴黎與里爾（Lille）、史特拉斯堡（Strasbourg）、里昂（Lyon）、馬賽（Marseille）等大城市街頭大亂之際，馬克宏居然被人目擊在巴黎聽英國歌手艾爾頓強（Elton John）的告別巡迴演唱會，再度坐實外界對他「不知民間疾苦」的批評，少年遭槍殺引燃的法國民怨更加劇烈。

英國《獨立報》30日報導，騷亂第2天（28日）晚上，艾爾頓強在巴黎雅高體育館（Accor Arena）開唱，席間有人錄下馬克宏與妻子在場聽歌的模樣，馬克宏全身隨節奏微微擺動，貌似頗為享受。法國總統府並未置評。

馬克宏28日晚間聽歌的時候，5000名警力在巴黎市區維持秩序，其中170人左右受傷；滋事者約180人遭逮。

艾爾頓強的伴侶大衛費尼許（David Furnish）29日在IG曬了一張自己與艾爾頓強、馬克宏夫婦的合照，拍照地點寫明「巴黎後台」。

法國各界不少人為此痛斥馬克宏。在歐洲議會擔任議員的法國右派政黨「國民聯盟」（National Rally）要員馬利雅尼（Thierry Mariani）怒批：「法國失火之際，馬克宏寧可去替艾爾頓強鼓掌。」費尼許曬的合照底下有人留言：「火燒法國，法國總統卻去聽艾爾頓強演唱會。馬克宏糟糕透頂。」還有不少網友在社群平台張貼馬克宏夫婦聽演唱會與各地暴亂現場並陳的畫面，也有人翻出馬克宏夫婦以往參加演唱會或節慶活動跳舞慶祝的場景，宣洩怒火。