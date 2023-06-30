國防部29日公布採購決標公告，台美雙方已完成簽署採購「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），將在2029年底完成交運。前立委郭正亮今(30日)指出，一聽到布雷系統就覺得是被美國塞貨，波蘭、德國全都不買，可能就是因為滯銷，台灣被迫吃貨；他也認為，國防預算有限，軍購案還是應該要更堅持我方立場。

火山布雷系統軍售，代號「九陣專案」金額達到45億4054萬元，於本月21日起生效，將在2029年年底前完成交運，並且由本島北中南3個軍團的工兵群配備使用。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》表示，國防部有必要向台灣民眾做解釋，美國也向韓國、波蘭、德國推銷過，但其他國家都不買，只有台灣和韓國的美軍基地在買。

「是我們被迫吃貨？」郭正亮認為，有些軍購確實有必要，也不會有意見，可是有些是不是美國逼台灣吃貨?軍武已經做出來卻滯銷，就給賣給台灣銷貨。

郭正亮解釋，火山布雷系統的用意，是在確定敵軍要登陸之前幾個小時做緊急布雷。但既然我軍會布雷，對方也會掃雷，掃完之後可能也沒剩多少，但也許可以因此爭取到一兩個小時，主要用途就是延緩對方登陸的速度，但軍事就是矛與盾的關係，很多國家會懷疑布雷系統的用處不大，國防部應該要好好解釋軍購的原因。

郭正亮也坦言，第一時間聽到就覺得是美國在塞貨，其他國家都不買，只有台灣會買，因為有取代性的功能太多了，不一定要用布雷系統。他也擔心，未來幾年很可能台灣會一直有被塞貨的狀況，據他了解布雷系統並不是優先項目、是被塞進來的，畢竟國防預算有限，要買軍購還是應該要多堅持我方的立場。