近日「#MeToo」風波鬧得沸沸揚揚，不少受害女性都跳出來說出過往遭遇，女星黃小柔在看到Ella自揭瘡疤後，也挖出自己「藏在最黑暗、最深處的噁心記憶」。

黃小柔看到Ella自曝年幼時遭到鄰居侵犯，「剎那間我的心好像被一把刀刺中，痛痛的劃開在我最不想回憶的記憶」，她也在Podcast《柔式覺醒》坦言，曾遭受到親近的長輩的性騷擾，有一年夏天她在家中熟睡時，突然覺得手有被搓揉的感覺。

她也透露自己睡覺時只穿上衣和內褲、蓋著薄被，因此她被奇怪觸感給用醒後，發現親近的長輩在摸她的手，好險記著爺爺曾教她「越危急的時候越要保持冷靜」，儘管已被嚇到很恐慌，仍冷靜地說：「現在很累想再睡一下，你可以先出去嗎？」

那位長輩似乎被她淡定的態度給嚇到了，就離開房間了，她立刻將門反鎖，打給當時的男朋友求救，沒想到走出房門卻看到對方在邊看A片邊打手槍，還要她坐到旁邊，更直接問她有沒有性經驗，讓她當場崩潰大哭，直接往外衝。

雖然最後安全逃離現場，但噁心的記憶在她腦海裡揮之不去，甚至影響到她後來對於性的操控與反感，直到遇到現在的老公，在他的開導之下才漸漸的走出來。

黃小柔認為沒有任何人會希望自己身邊的人再有類似遭遇，因此一定要好好的教導和保護自己與身邊的人，她也對受害者喊話「別再責怪、厭惡自己，我們要勇敢，因為我們一定可以遇到更美好、更值得回憶的事情」。

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