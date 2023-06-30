女網紅星宣昨（29）日深夜發文，指控曾遭「反骨男孩」團長酷炫偷拍性愛過程，還分享給其他人看，造成她身心不適，今（30）日更二度發聲，喊話酷炫出面解決。而酷炫今日稍早終於發聲回應，表示是莫須有指控，強調「沒有做違反法律行為」，交由司法判定。

酷炫昨日遭星宣指控兩人多次發生性行為，卻遭酷炫偷拍且分享給他人觀看，受到嘲笑批評，讓她身心受創，更表示已交由律師處理，要酷炫出面解決。而酷炫本人今日稍早在臉書回應此事，強調自己沒有做任何違反法律的行為，若以訴諸司法，那就交由司法判定。

而酷炫認為自己在經營公司或人際相處上，難免有磨擦與爭執，他都盡力修正與調整，若是因為感情尚不成熟的行為，造成對方不開心或不舒服，「我致上誠摯的歉意」。不過，酷炫提及與星宣今年5月曾在活動相遇，事後更收到對方問候訊息，如今卻冒出一篇莫須有指控，讓他十分錯愕。

此前星宣昨日深夜指控酷炫，兩人在2018年8月左右，合作錄製網路節目認識，兩人在密切互動後，在男方邀約下在汽車旅館、他的工作室內發生數次性行為；事後有一段時間沒聯繫，但星宣卻從朋友那邊得知她遭酷炫偷拍性愛過程，還把影片分享給他人觀看。

對於酷炫的行為星宣已委託律師，將對他提出刑事告訴，更強調「如有不實，願受法律處罰」；星宣也表示，據知情人士透露，酷炫是一名慣犯，不只她受害，有多名網紅、藝人、粉絲被偷拍，裡面不乏有未成年少女。

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