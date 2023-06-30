Routine Fitness 健身房於20日無預警宣布停業，北市迄今受理消費申訴案123件，北市府體育局30日會同法務局消保官、警察局、勞動局等單位開會，北市主任消保官楊麗萍表示，以信用卡繳付月費及預付教練課程的消費者，金流公司同意主動停扣未到期月費，若無法申請信用卡爭議款或當初以現金付款，可選擇司法途徑提起救濟或聲請消費爭議調解。

北市府體育局30日會同法務局消保官、警察局、勞動局等單位，請業者及信用卡收單行凱基銀行、金流公司與仲信資融公司到北市府說明，業者委任代理人也到場說明，因公司虧損及營運不善而結束營業，對 1200名會員深感抱歉。

楊麗萍表示，北市府迄今受理消費申訴案123件，警察局受理詐欺報案38件，勞動局受理勞資爭議案32件，會中也作出三點結論。

楊麗萍表示，第一，業者6月20日後已停止提供服務，金流公司應主動停止消費者信用卡扣款，資融業者仲信公司應暫停催繳分期款；第二，業者指派人員提供會員會籍及教練課程等紀錄資料予各金流業者及資融公司核對，釐清會員得退款金額、尚待支付或得免予支付的金額；第三，業者應於7月5日前回復市政府，會員該如何取回置物櫃中私人物品。

楊麗萍指出，消費者以信用卡繳付月費及預付教練課程者，金流公司同意主動停扣未到期月費，已扣款月費及預付教練課程如有殘值，消費者得儘速向發卡行提出爭議帳款，認定後由銀行退刷至原信用卡。

楊麗萍也說，若無法申請信用卡爭議款或當初以現金付款，可選擇司法途徑提起救濟或聲請消費爭議調解，北市府將協助消費者與業者協調，若能達成和解，調解書於送法院核定後與法院確定判決有相同效力，至於是否能獲得足額退款則要視業者有無財產可供強制執行。