為因應曝險少年「行政輔導先行，以司法為後盾」新制明天7月1日上路，台北市警察局特邀請陳零九擔任青少年關懷大使，協助犯罪預防宣導，呼籲民眾一起關心並接住曝險少年。台北市長蔣萬元今晚11時將親赴中山分局，聽取青春專案工作簡報並宣布正式啟動後，市府跨局處聯合稽查隨即出發進行勤務。

警方表示，少年偏差行為問題一直都是社會關注的重要議題，尤其過去《少年事件處理法》對於行為偏差但尚未觸法的「虞犯少年」(如施用3、4級毒品等)，採取直接交由少年法院方式處理，卻忽略這些少年偏差行為背後，可能還有家庭、學校環境或其他不利因素等原因；另外也有部分家長，害怕孩子涉入司法，更擔心遭到標籤，選擇隱瞞或忽視其觸法風險，直到孩子行為嚴重失控，甚至觸法時，才被迫去面對。

《少年事件處理法》在2019年大幅度修正，將「虞犯少年」改稱「曝險少年」，撕掉少年「潛在罪犯」的負面標籤，希望建構曝險少年「行政輔導先行，以司法為後盾」機制，先由少年輔導委員會整合跨局處資源先行輔導，輔導無成效再請求少年法院協助。

為因應該少輔新制於7月1日施行，北市少年輔導委員會自今年1月起試辦輔導流程，輔導近30名曝險少年，從就學、就業、就醫等多元面向，提供偏差行為少年所需資源，及時協助其脫離高風險環境，另北市少年輔導委員會輔導人力及量能位居全國第一，針對觸法及其他偏差行為類型少年亦同步提供輔導服務，確保少年健全之自我成長。

少輔新制上路前夕，北市少年輔導委員會也特別於今日由副市長李四川主持委員會議，宣示啟動少輔新制，並凝聚社政、教育、警政、衛政、勞政、民政等相關防治網絡業務人員共識，期盼運用跨局處、跨網絡力量共同接住曝險少年。