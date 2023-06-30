桃園市大園區一名劉姓男子，今日凌晨到超商購物，買完東西要騎車返家時，四處都找不到鑰匙，以為是插在機車上遭人竊取，急忙報警求助。警方獲報後調閱監視器，發現劉男的鑰匙遺留在結帳櫃檯，被其他客人誤拿走，員警迅速找到該名客人，將鑰匙物歸原主，讓劉男能順利返家。

大園警分局表示，潮音派出所30日凌晨2時許接獲劉男報案，稱其到超商購物出來後，發現他的鑰匙整串不見，四處都找不到，心想可能是插在機車上沒有拔遭人竊取，請警方幫忙協尋。

員警獲報到場調閱超商監視器，查看有無可疑人士出沒，卻發現劉男在結帳時將鑰匙遺留在櫃台，被下一個客人誤拿走，員警隨即調閱路口監視器找到該名客人騎乘的機車，利用車牌號碼查到李姓車主的電話並與他聯繫。

李男得知事情原委後，趕緊回到超商歸還鑰匙，李男表示當時他買了很多東西，看到櫃檯上有一串鑰匙跟他的很像，當下沒有想太多，以為是自己的鑰匙，便順手將它收起來，對於自己的粗心造成別人的困擾，感到非常抱歉。劉男取回鑰匙後順利返家，對於警方的熱心幫忙，深深表示感謝。